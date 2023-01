Calciomercato Lazio, che ne sarà di Anderson? Intanto il suo numero di maglia...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un'avventura tutt'altro che rosea quella che sta vivendo Andre Anderson al San Paolo dove, lo scorso anno, si è trasferito in prestito secco fino al termine della stagione 2022/2023. Il brasiliano è fuori dai piani dell'allenatore Rogerio Ceni e, vista l'impossibilità di rimandarlo a Roma pena una multa imposta dalla Lazio, il club brasiliano si era messo alla ricerca di un club interessato al prestito. Nel frattempo la scorsa settimana il San Paolo ha presentato il nuovo acquisto Alan Franco e, al momento delle foto di rito, questo ha mostrato la maglia con il numero 28: lo stesso indossato da Anderson. Attualmente il centrocampista non si sta allenando a causa di una pubalgia che lo sta tormentando, ma la volontà chiaramente espressa dal club e gli ultimi episodi lasciano pensare che la sua avventura sia al capolinea e, a meno che non arrivi un club a prelevarlo, il rischio è che termini la stagione fuori rosa.