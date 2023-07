Calciomercato Lazio | Chi è Castellanos: il bomber che distrusse il Real

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si allunga ulteriormente la lista degli attaccanti finiti nel mirino della Lazio. Ai profili già noti si aggiunge quello di Taty Castellanos, centravanti classe 1998 di proprietà del New York City. Nato in Argentina, la sua carriera si è sviluppata inizialmente tra Cile, Uruguay e Stati Uniti, prima della grande chance europea in prestito al Girona, nella passata stagione. Una parentesi che gli ha permesso di mettersi in mostra realizzando ben 14 gol nel campionato spagnolo in 35 occasioni. L'apice della sua esperienza iberica è stato toccato nella partita di ritorno contro il Real Madrid, quando al Montilivi ha steso la squadra di Ancelotti realizzando ben quattro gol.

Castellanos, un'alternativa tattica a Immobile

Alto un metro e settantotto, Castellanos non fa del fisico la sua arma migliore, ma compensa con un'ottima tecnica e una grande velocità. Attaccante moderno che non tende a lasciare punti di riferimento, spesso allargandosi sulle fasce per ricevere il pallone e servire i compagni al centro. Un profilo diverso per caratteristiche da Immobile, ma che potrebbe rivelarsi utile per fornire un'alternativa tattica. I suoi movimenti, infatti, richiamano molto quelli richiesti da Sarri a una falso nueve, come spesso si è visto nel corso della passata stagione con Felipe Anderson. La sua valutazione è poco inferiore ai 15 milioni di euro, soprattutto in virtù di un contratto in scadenza nel 2025.

Pubblicato il 04/07