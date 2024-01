Calciomercato Lazio | Chi è Jack Clarke: l'ultimo nome per l'attacco

Ultimi giorni di mercato e Lazio ancora a caccia di un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. L'ultimo nome accostato è quello di Jack Clarke, ala sinistra del Sunderland, settima forza della Championship (seconda serie inglese). Nato a York nel novembre del 2000, il 23enne alto 1,81m e di piede destro è sicuramente uno dei protagonisti assoluti della squadra biancorossa. Sono 31 le presenze stagionali condite da ben 13 gol e 3 assist. Esperienze pregresse sempre in Inghilterra con le maglie di Leeds, QPR e Tottenham che lo ha lasciato partire per circa 750 mile sterline.

Un esterno che vede spesso la porta e che può giocare su entrambe le corsie, preferisce però partire da sinistra peer convergere sul piede forte. Amante del dribbling e dotato di un ottimo sprint secialmente nei primi metri. Specialità della casa? Il tiro a giro a cercare il palo lontano. Potrebbe essere arrivato il momento per il grande salto. La Lazio lo segue a distanza e studia il colpo. Ha il contratto in scadenza nel 2026, il Sunderland di certo non lo svenderà, ma la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza.