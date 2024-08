Calciomercato Lazio | Cioffi su Samardzic: "È pronto per una big, ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Numero-diez.com è intervenuto l'ex tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Lazar Samardzic, centrocampista bianconero cercato in estate sia dalla Lazio che dal Milan. Non è ancora chiaro però quale sarà il suo futuro. Queste le parole del tecnico: "Samardzic è un giocatore intelligentissimo. L’allenatore non deve insegnare a un giocatore del suo livello come si gioca. è un talento che ancora deve dimostrare di essere un top, ma deve capire come le proprie caratteristiche possano essere utili alla squadra e al contesto in cui sono immersi. Lazar si è rimboccato le maniche, si è dato da fare, ha corso, è andato contro a un istinto talentuoso mettendosi a disposizione della squadra, talvolta sacrificando le sue caratteristiche. Restare a Udine? Io credo che lui sia pronto per fare il passo in una grande squadra, sottolineando società che lottano su 3 fronti. È il momento che lui lo faccia”.