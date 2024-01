Calciomercato Lazio | Concorrenza italiana per Bernardeschi: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Moise Kean in prestito all'Atletico, Lunedì l'attaccante classe 2000 sarà a Madrid per le visite mediche e l firma sul contratto. La Juve perde un pezzo e studia la situazione. C'è da capire se il pacchetto offensivo di Allegri verrà rinforzato con un colpo o se rimarrà così con Chiesa, Vlahovic, Milik e Yildiz.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in realtà nel mirino della dirigenza bianconera c'è un calciatore molto duttile che può far comodo al tecnico toscano. Si tratta di Federico Bernardeschi, alla Juve dal 2017 al 2022. L'ex Fiorentina spera in una chiamata last minute di qualche club italiano per giocarsi un posto all'Europeo in programma quest'estate. Accetterebbe anche un contratto di sei mesi.

Valutazioni in corso alla Continassa. Bernardeschi arriverebbe in prestito dal Toronto e con lo stipendio basic, ovvero senza i bonus e i diritti d’immagine che percepisce in Canada. Il giocatore è stato sondato nelle scorse ore anche dalla Lazio che vuole regalare a Sarri un rinforzo offensivo. Stando a quanto riporta il quotidiano Nazionale, per Berna la prima scelta resta la Juventus.