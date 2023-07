Calciomercato Lazio | Condò: "Milinkovic mi ha stupito. Immobile? So..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il fenomeno degli arabi che fanno spesa nei campionati europei è al centro dei dibattiti in questa sessione di mercato. La Lazio ha visto andar via Milinkovic che ora veste la maglia dell’Al-Hilal, spera che non accada lo stesso con Immobile. I rumors sulla possibile offerta hanno allarmato i tifosi. In merito, nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay, Paolo Condò ha affermato: “Vanno lì chi ha già dato tanto, come è accaduto in Cina soprattutto, va a guadagnare più soldi ed è lo stimolo che hanno tutti. Mi ha stupito Milinkovic che poteva aspettare, è giovane e poteva crescere ancora tanto, magari andando in un top club europeo, ha preferito i soldi, ma i Mbappè, Bellingham o lo stesso Haaland non ci vanno, ma per me neanche li cercano perché sanno la risposta. Immobile, Zielinski e Lautaro Martinez? Di questi so poco, ma sono nomi di giocatori che vogliono restare in Europa per vincere trofei e conquistare titoli. Non mi stupisco. Ronaldo è andato lì, ma essendo già Ronaldo. Messi non è andato pur avendo una proposta di tanti soldi, magari ha pensato alla famiglia. Per me come hanno iniziato adesso spendendo a destra e a manca, prendendo tutto quello che si può prendere. Magari non è ancora finita, ma non vedo futuro con giocatori giovani che decidono di andare lì”.

