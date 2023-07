Calciomercato Lazio | Corsi su Parisi: "Diverse trattative in corso ma non faccio nomi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Fabiano Parisi è al centro del mercato di diverse squadre di Serie A, di cui la Fiorentina sembra quella più vicina alla chiusura dopo aver messo sul piatto un'offerta di 10 milioni più 1 di bonus. Il patron dell'Empoli Corsi però non ha intenzione di fare sconti e soprattutto non ha necessità di vendere, come ha lui stesso affermato nell'odierna conferenza stampa in vista della prossima stagione: "Il mercato su Fabiano Parisi? Nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto ma non abbiamo l'esigenza di vendere Parisi a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che sicuramente lo venderemo. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando".