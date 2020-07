Calciomercato Lazio, countdown per Kumbulla: ecco la situazione

Non è ancora fatta, l’accordo non c’è, anche se la linea del traguardo resta lì, vicina, quasi a portata di mano. La Lazio e il Verona non hanno ancora fatto scattare la fumata bianca(celeste) per Marash Kumbulla: restano da limare le cifre. Ieri, nel pre Lecce-Lazio, Tare ha parlato con termini e toni che fanno ben sperare, soprattutto per quelle che sono le abitudini del ds, sempre molto abbottonato quando si tratta di mercato: “Le cifre di cui si parla non sono vere, la Lazio non ha mai offerto 30 milioni, anche se sarebbe un giocatore importante per il futuro della Lazio e per cui siamo disposti a fare uno sforzo”. Lotito ha messo sul piatto, in prima istanza, 16 milioni di euro e due contropartite tecniche. Il Verona era però rimasto fermo sulla sua valutazione, 30 milioni totali tra cash e contropartite: quindi almeno 20 milioni più bonus e uno tra Lombardi e Andre Anderson, dopo aver scartato Maistro e Wallace e il no laziale a parlare di Sofian Kiyine. La distanza, seppur non eccezionale, si è andata assottigliando col passare delle ore e dei giorni, fino ad arrivare alla situazione attuale. La Lazio ha alzato la sua proposta a 18 milioni più bonus e detto sì a cedere Andre Anderson all’Hellas. Manca poco. Dunque. In queste ore non ci sono stati contatti frenetici, la Lazio si sente tranquilla, nonostante il Verona continui a chiedere un ulteriore sforzo a Lotito, in modo da alzare la parte cash a 20 milioni (più bonus).

GIORNI DECISIVI - La differenza tra domanda e offerta è minima e l’entourage del giocatore è al lavoro per far capire all’Hellas che quella laziale è la destinazione prescelta e anche l’unica offerta rimasta sul tavolo, visto che Inter e Juve in questo momento sono defilate. Quella che stiamo vivendo può essere una settimana importante per arrivare alla definizione dell’affare. Le difficoltà della squadra in queste partite ravvicinate, hanno reso evidente che con la Champions, il prossimo anno, sarà necessario avere una rosa ampia e di qualità, per non perdere punti per strada in campionato e onorare la massima competizione europea. Kumbulla è il rinforzo scelto da Tare per puntellare la difesa, è giovane, ma ha già esperienza di Serie A, c’è la convinzione che crescendo accanto ad Acerbi e Radu, sotto la guida di Inzaghi, il ragazzo possa diventare uno dei migliori centrali del panorama europeo. Il progetto ha convinto Kumbulla, ora manca l’ultimo sforzo per far scattare la fumata bianca(celeste) e regalare alla Lazio 20/21 il secondo rinforzo con vista Champions.

Pubblicato il 08-07-2020 alle 17,00