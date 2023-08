Calciomercato Lazio | Da Marcos Antonio ad Akpa Akpro: può incassare 30 milioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un gruzzolo che la Lazio vuole recuperare al più presto, magari investendolo in questa sessione di calciomercato. Si tratta dei soldi che frutterebbero le cessioni di giocatori che ormai non rientrano più nei piani di Sarri: oltre a Maximiano, Basic, Marcos Antonio, Akpa Akpro, per ragioni diverse, non hanno superare l'esame del tecnico. E con il loro addio la Lazio punta a recuperare una trentina di milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampista croato ex Bordeaux, riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore vorrebbe avere un'altra chance ma il suo nome è stato sondato da club tedeschi e potrebbe trovare una sistemazione anche in Italia. La Lazio lo valuta 8 milioni, che è la stessa cifra ipotizzata per la partenza di Marcos Antonio. Il regista, giunto dallo Shakthar per prendere il posto di Leiva, non ha saputo reggere il passo in un settore da equilibrare nella coesistenza tra Milinkovic e Luis Alberto. È ancora giovane, potrebbe facilmente trovare un'altra squadra, anche se lui ne avrebbe richiesta una che gioca la Champions.

E poi c'è Akpa Akpro. A 30 anni vorrebbe rientrare in Francia, magari al Tolosa. Viene quotato sui cinque milioni. In uscita anche Matteo Cancellieri, sempre più viva la destinazione Empoli. Una buona cifra, infine, è destinata ad arrivare dalla partenza di Maximiano: in serata si è sbloccato l'affare con l'Almeria. Appena potrà realizzarsi il piano cessioni, poi, la Lazio si lancerà verso un nuovo centrocampista. Un'alternativa per Luis Alberto. Oppure un interno da schierare sulla destra spostando all'occorrenza Kamada. Insomma, un "tesoretto" in casa che la Lazio vuole recuperare il prima possibile.

TORNA ALLA HOMEPAGE