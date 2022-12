Calciomercato Lazio, dal Brasile: "Il San Paolo ci ripensa, ora Andre Anderson..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è andato come sperava Andre Anderson, fino a ora, il prestito al San Paolo. Il centrocampista italo-brasiliano, dopo una buona partenza, ha accusato un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione. Le sue prestazioni non eccellenti e, soprattutto le condizioni fisiche non ottimali, avevano spinto il tecnico Rogerio Ceni, il primo a volerlo nella sua squadra, e la dirigenza a rispedirlo alla Lazio. La società biancoceleste, però, ha fatto muro, avvisando il club brasiliano che, in caso di ritorno anticipato del giocatore, avrebbero dovuto pagare una sanzione pecuniaria.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, questo aveva spinto il San Paolo a trovare un club disposto ad accoglierlo e a riportarlo in forma, prima dell'ennesimo cambio di idea da parte di Ceni. A causa delle numerose cessioni (Miranda, Marcos Guilherme, Éder, Bustos, Reinaldo e Colorado) e delle poche possibilità sul mercato, infatti, l'allenatore ha chiesto alla società di trattenere Anderson, promettendo di valutarlo entro l'inizio del Campionato Paulista, previsto per gennaio.