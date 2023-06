Calciomercato Lazio | Dal Brasile: il Santos convinto dall'offerta di Lotito

Il calciomercato è in costante mutazione e il Santos FC, uno dei club più prestigiosi del Brasile, non fa eccezione. La squadra sta attraversando un periodo di crisi sia a livello sportivo che finanziario, che potrebbe portare a importanti cambiamenti nella rosa dei giocatori. La Lazio sta monitorando la situazione e potrebbe approfittare di questa opportunità per ottenere uno "sconto" su un giocatore chiave del Santos.

Il Santos FC si trova in una situazione critica

Nonostante l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Turra, ex tecnico dell'Athletico Paranaense, la squadra è sotto pressione per ottenere risultati immediati. Ma la situazione finanziaria del club è ancora più preoccupante. Di fronte a queste difficoltà, la speranza del Santos è la prossima finestra di trasferimento, durante la quale i club europei potrebbero approfittare della situazione per ottenere un "sconto" sui giocatori.

La proposta della Lazio

Secondo Lance!, la Lazio sta confezionando un'offerta finale di 18 milioni di euro per Marcos Leonardo (compresi bonus), equivalente a circa 94 milioni di real brasiliani. Inizialmente, questa cifra non era quella che la dirigenza del Santos sperava di ottenere per l'attaccante, ma la situazione attuale sta facendo cambiare idea alla dirigenza del club.Nonostante la proposta della Lazio non sia quella che il Santos sperava di ricevere per Marcos Leonardo, il club brasiliano è tentato di accettare l'offerta, data la sua difficile situazione economica. La trattativa prosegue perché il Santos vorrebbe cercare di mantenere una percentuale dei diritti economici del giocatore, sperando in un guadagno futuro in caso di una vendita a un club più grande d'Europa.