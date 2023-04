Calciomercato Lazio, dal Brasile: "Rientro anticipato per Anderson!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una storia che non è mai iniziata nonostante le ottime premesse quella tra Andre Anderson e il San Paolo. Il centrocampista si era trasferito lo scorso anno in prestito fino al 23 giugno 2023 su volere del tecnico Rogerio Ceni. Tra infortuni e rendimento sotto tono, però, l'ex Salernitana è sceso in campo solo 12 volte, prima che l'infortunio muscolare e la pubalgia lo costringessero a restare lontano dal campo per mesi. Tra dicembre e gennaio la Lazio e il club brasiliano avevano cercato una nuova soluzione in prestito, ma senza trovare nessuno disposto a concederli il minutaggio necessario per tornare in forma.Si è venuta così a creare una situazione complicata che ora, però, sembra destinata a risolversi. Secondo quanto riporta il giornalista brasiliano André Hernan, il San Paolo e il calciatore si sarebbero accordati per una rescissione anticipata del contratto, in questo momento si starebbe attendendo solo che la Lazio completi le procedure necessarie, prima di riaccoglierlo nella Capitale dove sarà sottoposto a nuove visite mediche.