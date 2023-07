Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "La strategia della Lazio per Fabio Silva"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Silva è il nome nuovo finito in orbita Lazio. Portoghese del PSV in prestito dal Wolverhampton, classe 2002, è un profilo che sembra aver ottenuto un certo gradimento dalle parti di Formello. Perlomeno è questo quello che viene riportato dai media portoghesi, incluso O Jogo, che dà qualche dettaglio in più sulla strategia della dirigenza biancoceleste: l'obiettivo degli inglesi sarebbero quello di venderlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Al contrario, la Lazio sta lavorando per ottenere il prestito con diritto di riscatto. La volontà del giocatore rimarrebbe quella di partire, ma Lopetegui vorrebbe ancora valutarlo. Nel frattempo - in Portogallo ne sono sicuri - la Lazio ci sta lavorando.

