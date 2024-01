Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "Rafa Silva? Ecco dove giocherà "

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Rafa Silva rimane uno dei grandi sogni della Lazio e di Maurizio Sarri. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi del tentativo biancoceleste di strappare subito il portoghese al Benfica. La punta è in scadenza a giugno e il tecnico Scmidt ha detto a più riprese che il calciatore probabilmente saluterà il club, ma non prima di giugno. I lusitani per venderlo ora chiedono almeno 10 milioni, ma la società capitolina non intende spingersi a questa cifra per un calciatore che supera i 30anni e che si libererà tra sei mesi.

Ovviamente, però, quando il calciatore si svincolerà sarà molto complicato per le aquile poterlo convincere ad accettare il trasferimento a Formello. Secondo O Jogo, infatti la Lazio non avrebbe la potenza economica per accontentare il club lusitano in questo momento e nemmeno il giocatore in estate. Rafa Silva vorrebbe concludere la sua avventura al Benfica e poi scegliere con cura la nuova squadra. Non solo, secondo il portale, il futuro del calciatore non sarebbe in Italia. Da svincolato, infatti, Rafa Silva potrebbe attirare i dollari del campionato dell'Arabia Saudita o club della Premier League che potrebbero mettere sul piatto ricchi contratti e bonus alla firma molto alti tali da sbaragliare la concorrenza. Un affare difficile e in salita, ma che va monitorato perché nel calciomercato, tuttavia, tutto è possibile.

Pubblicato il 24/01