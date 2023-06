Calciomercato Lazio | Dal Portogallo rilanciano: "Interesse per un centrocampista del Porto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rebus centrocampo per la Lazio. Ancora da capire quali saranno i protagonisti in mezzo al campo il prossimo anno a disposizione di Maurizio Sarri. Molto dipende dal futuro di Milinkovic, Lotito aspetta un'offerta importante, e di Luis Alberto, sempre più vicino al rinnovo. Intanto la società biancoceleste sta sondando il terreno per diversi profili. Arriverà a prescindere un giocatore davanti alla difesa da alternare a Cataldi con Marcos Antonio in uscita. Piacciono sempre Jorginho e Torreira, è stato fatto anche il nome di Boloca. Tra le mezzali Zielinski, Gedson Fernandes, Veerman, Rovella. Dal Portogallo rilanciano come nome per il ruolo di mediano quello di Marko Grujic del Porto. Come sottolineato dal portale Record, non è una novità l'interesse biancoceleste per il centrocampista serbo classe 1996 il cui contratto con i Dragoes scade nel 2026. Anche lui torna nella lista dei papabili acquisti per rinforzare la mediana di Sarri.