Calciomercato Lazio, dal Portogallo: tutti pazzi per Cabral e lo Sporting...

Lo Sporting Lisbona abbassa il prezzo per Cabral e la Lazio riflette sul riscatto, ma non è l'unica squadra interessata all'attaccante.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per portare a Roma un vice Immobile. Il bomber biancoceleste ha bisogno di un compagno che possa farlo rifiatare e Sarri di un profilo in grado di non farne sentire troppo la mancanza. Nel corso di queste settimane, oltre all'idea Mertens, aveva preso quota la possibilità di riscattare Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona. Il club portoghese vuole far partire il capoverdiano per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione e per questo ha accettato di abbassare il riscatto ad un cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Quasi un affare per un calciatore classe 1998 e con tanti margini di miglioramento, un affare che però hanno fiutato in tanti: secondo quanto riporta A Bola, infatti, molti club provenienti dalla Spagna, dalla Germania, ma soprattutto dalla Francia hanno mostrato un particolare interesse nei confronti del ragazzo. Cabral a Roma non è stato chiamato spesso in causa, sono quattro le presenze nella seconda parte di stagione (di cui due da titolare contro Juventus e Verona) e un gol segnato nell'ultima di campionato. L'ambientamento e un infortunio precedente, infatti, lo hanno rallentato notevolmente e le possibilità riservategli dall'allenatore sono state, di conseguenza, troppo poche per poterlo valutare. L'ultima parola su un eventuale riscatto, comunque, starà a l'unico in grado di poter esprimere un'opinione, ovvero lo stesso Maurizio Sarri che sarà chiamato a stabilire se Cabral può rientrare o no nel suo progetto.