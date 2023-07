Calciomercato Lazio | Dall’Albania: “Tare alla Dinamo”. Ma lui smentisce…

I media albanesi sono convinti che l'ex diesse possa essere protagonista della riorganizzazione dell FC Dinamo Tirana. Ma Igli smentisce...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo diciotto anni Igli Tare ha detto addio alla Lazio. Il dirigente, dopo qualche voce che lo ha accostato a Milan e Napoli, per il momento si sta godendo l'estate, ma sembrerebbe pronto a tornare già in pista per una nuova avventura. Almeno ne sono convinti in Albania. Come riferisce New Sport, l’ex biancoceleste aveva affermato di essere tornato in patria per prendersi una pausa dal calcio e godersi le vacanze. Così però non sembra essere perché, come riporta la testata, il dirigente è stato pizzicato sulle tribune dello stadio ad assistere all'amichevole tra FC Dinamo e Skënderbeu. Il club, neopromosso nella massima divisione albanese, sta ricostruendo tutto. Cambieranno maglia, logo, centro di allenamenti, dirigenza, azionisti e anche la città con lo spostamento a Durazzo. Insomma grandi manovre che riguarderebbero anche Tare che avrebbe un ruolo molto importante nella costruzione della squadra e avrebbe già iniziato a operare per la FC Dinamo Tirana. Tare, sempre secondo il portale, avrebbe incontrato Todd Boehly, presidente del Chelsea, e avrebbe organizzato un'amichevole tra i Blues e la Dinamo da giocare in Albania. Presente a questo incontro ci sarebbe stato anche Fali Ramadani, procuratore molto vicino al ds e agente di Luka Romero. In un primo momento, quando la notizia dell'incontro con Boehly era diventata di dominio pubblico, si era pensato a un inserimento del dirigente albanese all'interno dei quadri dirigenziali britannici, ma gli sviluppi successivi hanno fatto capire altro. Tornando all'amichevole contro lo Skënderbeu, sulle tribune dello stadio, vicino a Tare, c'era Di Biagio che potrebbe essere scelto come tecnico del club albanese. Non è finita qui, perchè l'ex dirigente biancoceleste avrebbe anche chiuso un accordo con il Manchester City per una sorta di partnership tra il club campione d'Europa e la Dinamo.

Calciomercato Lazio, Tare smentisce: "Mi godo la famiglia"

Tante novità insomma per l'ex diesse che, però, nega quanto raccontato in patria. Interpellato in esclusiva dalla nostra redazione, Tare ha confermato la versione data ai media albanesi. Igli ha detto ai nostri microfoni: "Non è vero niente, mi sto godendo la famiglia".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE