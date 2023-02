Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "L'Arsenal e l'offerta per Milinkovic, svelata la cifra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Proprio nel giorno del suo compleanno, dall'Inghilterra arriva l'ennesima notizia di calciomercato che coinvolge Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta il The Sun, infatti, l'Arsenal avrebbe presentato un'offerta da 35 milioni di sterline per il centrocampista della Lazio. I Gunners, che hanno già rinforzato il proprio centrocampo durante l'ultima finestra di trasferimenti, ingaggiando Jorginho dal Chelsea, farebbero sul serio per il "Sergente". Nell'articolo in questione - confermando le ultime voci - si ipotizza una sorta di sfida in corso tra Arsenal, West Ham e Necastle, tutte interessate al classe '95 della Lazio. Sono mesi "caldi" per Milinkovic, il cui contratto con i biancocelesti scadrà a giugno 2024: il suo futuro è in via di definizione. Tra l'eventuale rinnovo (con clausola) e l'addio alla Lazio. Nel frattempo, e in attesa di riflettere su ciò che sarà, contro la Sampdoria riprenderà il suo posto da titolare.

