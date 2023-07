Calciomercato Lazio | Dall'Olanda: "Sostituto Milinkovic. Nuovo nome in Inghilterra"

Spunta un nuovo nome a centrocampo per la Lazio. La società biancoceleste è al lavoro per trovare il sostituto giusto di Milinkovic. Tanti nomi in lista, l'ultimo arriva dalla seconda serie inglese. Come riporta De Telegraaf, il maggiore quotidiano sportivo olandese, Lotito avrebbe messo gli occhi su Zian Flemming, trequartista classe 1998 di proprità del Milwall. Il ragazzo ha chiuso questa stagione con 43 presenze e 15 gol in Championship. Alto 185 centimetri, il giocatore, cresciuto nelle giovanili dell'Ajax è un classico numero 10 ma sa fare la mezzala e l'esterno d'attacco. Duttile, tecnico e dinamico, Flemming è stato acquistato la scorsa estate dal suo attuale club per circa 2,5 milioni dal Fortuna Sittard. Sull'Olandese non sarebbe finito solo nel mirino biancoceleste, ma anche in quello biancorosso del Siviglia. Il Milwall chiede circa 15 milioni. Il Burnley, fresco di promozione in Premier, è arrivato a 10. Ennesimo nome accostato alla Lazio tra centrocampo e attacco, vedremo nei prossimi giorni se può diventare una pista calda.