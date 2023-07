Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Biancocelesti in corsa per Gomez"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - Alejandro Gomez può tornare in Italia. Il centrocampista argentino del Siviglia ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club andaluso, in crisi economica, è pronta ad ascoltare offerte. Per il sudamericano, il Siviglia vorrebbe 3 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Secondo VocesCriticas.com, c'è la possibilità che l'ex Atalanta possa tornare in Italia. Per il portale avrebbero mostrato interesse per il Papu quattro club: Fiorentina, Lazio, Roma e Monza. Per quello che riguarda i biancocelesti, però, l'interesse per l'argentino non trova conferme.