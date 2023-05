Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Cadice su Luis Alberto, l'intreccio con Escalante"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca poco alla fine del campionato e, mentre la Lazio è in lotta per un posto in Champions, il Cadice spera di riuscire a disputare un’altra stagione in Liga. La squadra di Gonzalez è in lotta per la salvezza, questo l’obiettivo primario del club che nel frattempo si sta già muovendo sul mercato. Come riporta Elgoldigital, i gialloblu non hanno dimenticato Luis Alberto e non è escluso che nel corso della finestra estiva di trasferimenti non tentino il colpo. Il centrocampista biancoceleste è il primo nella lista dei vorrei, resta però da capire come si muoveranno dal punto di vista economico. Questo, il grande ostacolo nelle trattative. C’è un altro fattore che però non fa perdere la speranza agli spagnoli, si tratta di Gonzalo Escalante. Qualora dovessero restare nella massima serie, sarebbero costretti a riscattarlo e l’argentino, come ha ammesso recentemente, sarebbe ben disposto a restare. Lui diventerebbe, nel caso, l’uomo chiave dell’operazione dato il forte legame con l’ex compagno di squadra.

