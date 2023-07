Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Contatti con un altro giocatore dell'AZ"

Non solo Milos Kerkez. La Lazio potrebbe chiudere un doppio colpo dall'AZ Alkmaar. Se per il terzino ungherese sembre praticamente tutto fatto, il club biancoceleste avrebbe avviato i contatti per l'esterno offensivo Jesper Karlsson. Un nome già uscito in orbita Lazio e che in Italia ha un altro estimatore importante: il Napoli di Rudi Garcia. A riportare la notizia è il portale spagnolo Relevo che sintetizza: "Più fronti aperti per l'AZ Alkmaar: la Lazio sta trattando per Milos Kerkez e nelle ultime ore ha iniziato i colloqui anche per Jesper Karlsson. Il Milan punta per Tijjani Reijnders e vuole chiuderle la trattaiva il prima possibile".