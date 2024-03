Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Due squadre su Luis Alberto, la priorità..."

TUTTOmercatoWEB.com

Due squadre si muovono per far tornare in patria Luis Alberto. È quanto trapela dalla Spagna: secondo il portale Que!Deportes, il Siviglia e il Cadice sarebbero interessate all'acquisto del numero 10 della Lazio. Per far sì che questo accada, però, devono essere rispettate determinate condizioni.

Per quanto riguarda il possibile trasferimento in gialloblù, tutti i tifosi sognano da tempo il suo arrivo. Potrebbe infatti portare grande esperienza e dare una svolta importante alla squadra. Tuttavia, però, i gravi problemi finanziari del club e la possibile retrocessione a fine anno complicano di molto un'eventuale trattativa in estate. Per questo, solo in caso di permanenza in Liga del Cadice si potrebbe parlare di un interesse concreto.

Da qui perciò nasce l'inserimento degli andalusi, come raccontato già nei giorni scorsi. A 31 anni, Il Mago potrebbe tornare a vestire la maglia della società che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Il Siviglia punterebbe sul numero 10 della Lazio per rinforzare la propria rosa e per rilanciarsi in campionato dopo una stagione con più di qualche difficoltà. Solo il tempo ci chiarirà il futuro di Luis Alberto, al momento concentrato al massimo sui colori biancocelesti.