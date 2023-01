Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Escalante - Cadice, c’è l’accordo"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato e, sul fronte delle uscite, la Lazio sta trattando il futuro di Gonzalo Escalante. L’argentino interromperà il prestito con la Cremonese, è stato messo ai margini da Alvini e il subentrato Ballardini sembra aver proseguito sulla stessa linea di pensiero, farà ritorno nella Capitale ma sarà solo di passaggio. La sua carriera sembra essere destinata a proseguire in Spagna, con la maglia del Cadice. In questi ultimi giorni il club gialloblù ha sbaragliato la concorrenza, la sua proposta di contratto è quella che soddisfa maggiormente le richieste della società biancoceleste e in merito ci sono delle novità. Come riporta Diaro de Cadiz, l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto e mancherebbe solo l’ufficialità. In tal senso, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva e una volta superate le visite mediche di rito, il centrocampista potrà aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti. Inoltre, qualora tutto dovesse andare come il club si auspica, c’è la possibilità che possa essere convocato per la sfida contro il Maiorca. La formula del trasferimento, sempre secondo la testata spagnola, è quella del prestito con obbligo di riscatto subordinato alla salvezza del club.

