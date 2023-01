Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il futuro di Isco è nelle mani di Luis Alberto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Il futuro di Isco è nelle mani di Luis Alberto". Scrive così il quotidiano spagnolo La Razon sul possibile affare che vede l'ex Siviglia (che si è appena svincolato) al centro di un intreccio di mercato. In Spagna non hanno dubbi: se il Cadice prende Luis Alberto dalla Lazio, i biancocelesti sarebbero pronti a ingaggiare Isco. Tra il Mago e il club andaluso, prosegue l'articolo, sarebbe già stato trovato l'accordo. Ma Lotito continua a chiedere una cessione a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto) a circa 20 milioni. Per quanto riguarda Isco, attende di trovare la miglior squadra per rilanciarsi. In stagione, prima di salutare il Siviglia, 19 presenze con un gol e tre assist. In Spagna mettono la Lazio in cima alla lista delle potenziali destinazioni, ma i biancocelesti devono prima cedere Luis Alberto. E al momento nulla si muove.

