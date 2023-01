Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Luis Alberto, ecco il piano di Gattuso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Il mercato ha ufficialmente aperto i battenti e in casa Lazio sono diverse le situazioni che devono essere risolte, sia in entrata sia in uscita. Particolare attenzione richiede quella legata a Luis Alberto. Lo spagnolo ha attirato a sé l’interessamento di alcuni club de La Liga, ma non sarà facile per loro cercare di strapparlo ai biancocelesti. Devono fare i conti con le proprie tasche e con le richieste precise e irrevocabili di Lotito. Al momento l’unico ad essersi fatto avanti è stato il Cadice, gli altri stanno studiando le mosse in disparte. Tra coloro che si contendono il centrocampista, c’è il Valencia che, per battere la concorrenza, avrebbe intenzione di fare leva su un punto debole del giocatore non potendo competere dal punto di vista economico. Come riporta Elgoldigital, Gattuso sarebbe pronto a promettere al Mago la titolarità indiscussa, affidandogli totalmente la guida del reparto. Continuità e rilevanza, senza concorrenza. Cosa che né l’Atletico, né il Siviglia possono garantirgli. Non resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.

