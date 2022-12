Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Luis Alberto, il Cadice è una pista calda"

Il Natale si festeggia in compagnia della famiglia. Così è stato anche per i giocatori della Lazio che la notte...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SI RIPRENDE E NON SI VEDE LUIS ALBERTO... FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, i 3 giorni di riposo sono alle spalle. Non per Luis Alberto, l'unico che non si vede in campo per la seduta odierna iniziata alle 15. Da decifrare ancora i motivi della sua assenza, la speranza di Sarri di ritrovare subito il gruppo... WEBTV LAZIO SCONFITTA, SARRI (DI NUOVO) SPIAZZATO. E A FORMELLO ARRIVANO I RIMPROVERI RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, IL VALENCIA GIÀ MOLLA LUIS ALBERTO: GATTUSO NE VUOLE UN ALTRO Se fino a poche ore fa si parlava di un interessamento del Valencia di Gattuso per Luis Alberto, le cose sembrano essere già cambiate. Pablo Betancur, agente di Nahitan Nánde, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ha assicurato a una radio del suo paese...