Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Luis Alberto, il Siviglia ci ripensa e..."

CALCIOMERCATO - Ultimi giorni di calciomercato in cui i club hanno la possibilità di portare a termine gli affari in corso, sia in entrata sia in uscita. Al gong finale, tutto ciò che è rimasto in sospeso dovrà attendere la sessione estiva. Saranno giorni movimentati e che terranno in apprensione i tifosi, soprattutto quelli del Siviglia che sperano in un gran colpo. Il club, come riporta Elgoldigital, sembra essere tornato sui suoi passi in merito alla questione Luis Alberto, inizialmente abbandonata per via della richiesta economica importante della Lazio. Dopo aver visto la sfida contro il Milan, in cui il centrocampista si è reso protagonista, si è riaccesa la voglia degli andalusi di portarlo alla propria corte e ora il direttore sportivo Monchi sta valutando l’idea di presentare una nuova offerta. Non sarà facile però, i biancocelesti non sono intenzionati a lasciar partire lo spagnolo soprattutto ora che si sta mostrando imprescindibile a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. In caso, non se ne parla prima di giugno.

