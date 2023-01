Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Luis Alberto, la strategia del Cadice"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Luis Alberto è uno dei protagonisti, in casa Lazio, di questa sessione di mercato. Dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della serata per il compleanno del club, la sensazione è che il centrocampista possa rimanere fino a fine stagione. Nonostante questo, però dalla Spagna i club interessati, tra cui il Cadice, non sembrano demordere e continuano a seguire la vicenda con l’intento di strapparlo ai biancocelesti. La società gialloblu è consapevole di non avere i mezzi adeguati per competere con le altre pretendenti, ma punta a fare leva sulla volontà del Mago di fare ritorno in patria essendo la squadra della sua città natale. Come riporta Elgoldigital, gli spagnoli sperano in un passo indietro delle concorrenti e, qualora le cose dovessero andare realmente così, sono pronti a mettere in pratica la strategia ideata. Il piano prevede di attendere il 31 gennaio per avviare i contatti direttamente con il giocatore, successivamente con il club capitolino. L’aspetto economico è un limite notevole per il Cadice che vorrebbe proporre un prestito condiviso, dal momento che il suo stipendio è molto elevato per le loro tasche.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE