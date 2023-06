Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: “Luis Alberto, una pretendente ci rinuncia”

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto è un nome caldissimo sul mercato, per quel che riguarda la Lazio. L’ultima offerta proveniente dal Medio Oriente ha lasciato tutti a bocca aperta, paralizzando anche le altre pretendenti del centrocampista. Come riporta Elgodigital, lo spagnolo rappresentava il sogno proibito del Cadice che già nella finestra invernale aveva cercato di portarlo dalla propria parte, ma senza risultato. Il club gialloblu sperava, pur sapendo che non sarebbe stato comunque facile, di poterci riuscire nel corso della sessione estiva, ma l’offerta della società qatariota ha mandato all’aria i piani e ora, definitivamente, farà un passo indietro.

