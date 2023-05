Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Milinkovic offerto al Real, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo la Lazio, anche il Real Madrid è al lavoro per cercare di rinforzare la propria rosa. Il mercato non è ancora aperto, ma il club sta già pianificando le prossime mosse per assicurarsi nuovi innesti. Tra i nomi che sono stati accostati ai Blancos, quello di Milinkovic Savic. Il serbo è in scadenza con la Lazio, di rinnovo non se ne parla ancora e la sua permanenza nella Capitale non è affatto scontata. In Spagna, come riporta Defensa Central, sono certi del fatto che il centrocampista sia stato offerto alla squadra di Florentino Perez, ma la risposta non è stata quella sperata. Nel dettaglio, come spiega la testata online, un intermediario avrebbe contattato la società proponendo l’ingaggio del biancoceleste. Un ultimo tentativo che però è fallito perché gli spagnoli, con decisione, hanno rifiutato l’offerta. Milinkovic non rientra più nei loro piani.

