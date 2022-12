Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Un difensore nel mirino dell’Elche”

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina il gennaio e con lui l’apertura della sessione invernale di mercato. I club si stanno studiando a vicenda con l’intento di strapparsi qualche rinforzo in vista dei vari impegni nella seconda parte di stagione. La Lazio sembra essere piuttosto gettonata sul mercato, in particolare tra le società della Liga. Questa volta nel mirino c’è un difensore. Come riporta El Gol Digital, l’Elche avrebbe messo gli occhi su Mario Gila. Gli spagnoli sono ultimi in classifica, in piena lotta per la salvezza, e il tecnico Machin ha bisogno di aiuti per cercare di risollevare le sorti della sua squadra. Il reparto arretrato rappresenta la priorità assoluta, oltre al portiere la dirigenza sta lavorando all’arrivo di due difensori e tra i nomi presenti sul taccuino c’è anche quello del biancoceleste. Non ha esperienza come vorrebbe l’allenatore, ma le sue doti fisiche potrebbero fargli comodo. La società sta cercando di capire come muoversi, vorrebbe fare leva sul fatto che avrebbe più chance di giocare rispetto a quelle avute finora con l’aquila sul petto. Bisognerà attendere per capire come evolverà la vicenda, l’idea dell’Elche è quella di portarlo alla propria corte con la formula del prestito fino a fine stagione.

