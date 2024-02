Calciomercato Lazio | dalla Turchia: "Kamada al Galatasaray". Ma da Formello...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Galatasaray non molla Kamada e punta a portarlo a Istanbul già oggi. Lo riporta Fanatik, nota testata turca, che spiega come il club giallorosso sia pronto a prendere il giapponese, qualora Ziyech risolvesse il contratto con il Gala e si accasasse in Arabia Saudita o altrove. Secondo Fanatik, infatti, l'unico ostacolo all'operazione sarebbe la quantità di stranieri nella rosa di Okan Buruk: il Galatasaray ha le caselle piene, ma con l'addio del marocchino ex Ajax ecco la chance di tesserare Kamada in prestito. Una soluzione improponibile, visto che Kamada è in scadenza a giugno con la Lazio. Ma c'è di più, da Formello piovono smentite, perché fino alla fine della stagione la rosa rimarrà così. Non ci sono stati acquisti e non ci saranno nemmeno cessioni, tantomeno a mercato (in entrata) chiuso. Kamada resterà a Formello fino a giugno, poi si vedrà. A oggi una sua permanenza appare improbabile, ma chissà che i prossimi mesi non possano cambiare gli scenari...