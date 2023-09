Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Per l'attacco spunta un altro brasiliano"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, scrive su Twitter il giornalista turco Ekrem Konur, ha messo nel mirino un altro brasiliano per rinforzare il suo attacco: si tratta di Artur, giovane talento del Palmeiras che ben si sta comportando in Brasile e in Copa America. Classe '98, è un'ala destra di piede sinistro che può giocare anhce dsa trequartista o da seconda punta. Ha una grande tecnica, velocità e senso del gol. Quest'anno ha segato cinque reti e due assist in 21 sfide di A, oltre a 5 gol in 10 partite di Copa Libertadores, dove ha contribuito al raggiungimento della semifinale.

Artur è arrivato nel Palmeiras a marzo di quest'anno dal Bragantino. Il club ha pagato 8 milioni di euro per acquistarlo e ora lo valuta il doppio. La Lazio potrebbe esser disposta a uno sforzo economico per portarlo a Roma offrendogli un contratto di cinque anni. La trattativa è, tuttavia, ancora in fase preliminare. Ma Sarri, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già espresso il suo gradimento.

