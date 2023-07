Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Zaha, ultimo incontro col Fenerbahce, e poi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Wilfried Zaha, accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, pare esser vicino all'approdo al Fenerbahce. Perlomeno, è questo ciò che viene riportato, via Twitter, dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu. Questa sera sarebbe in programma l'ultimo incontro tra il club turco e l'entourage del calciatore, dopodiché il classe '93 dovrà dare, entro ventiquattro ore, una risposta definitiva. Sono momenti d'attesa per comprendere quale sarà il suo futuro: la Lazio, nonostante la pista si sia raffreddata, non può che esserne spettatrice interessata.

🟡 Fenerbahçeli kurmaylar, bu akşam Wilfried Zaha ile son görüşmeyi yapacak.



Oyuncu, 24 saat içinde Fenerbahçe’ye cevabını verecek.



