Calciomercato Lazio | Deciso il futuro di Neuhaus: le parole dell'agente

Florian Neuhaus non lascerà il Borussia Mönchengladbach. È una delle notizie dell'ultime ore che arrivano proprio dalla Germania: la Lazio aveva provato ad acquistarlo a gennaio, mollando poi la presa per concentrarsi su un esterno d'attacco. Ai microfoni di Sky Deutschland, l'agente del centrocampista, Christian Nerlinger, ha chiuso a ogni possibilità di cessione nel breve periodo: "Per Florian è chiaro che non lascerà il club. Abbiamo sempre parlato apertamente e lealmente con il Borussia Mönchengladbach. Ci sono state alcune richieste, ma il club l'ha confermato con fermezza". Il centrocampista, quindi, legato al club fino al 2027, rimarrà in Germania, almeno fino a giugno.