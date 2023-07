Calciomercato Lazio | Derby con la Roma per un difensore: di chi si tratta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Attaccante, esterno, mediano, mezzala, terzino sinistro e non solo. La Lazio potrebbe andare anche su un difensore centrale. Non è una priorità in questo momento, ma il mercato offre sempre sorprese. L'ultimo nome accostato ai biancocelesti è quello di Leonardo Bonucci, clamorosamente messo fuori rosa dalla Juventus per scelta tecnica. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sia la Lazio che la Roma stanno riflettendo sulla possibilità di offrire un'altra chance di alto livello al difensore e capitano della Nazionale. Per entrambi i club sarebbe un innesto interessante di esperienza. Ancora nulla di concreto, ma può diventare una soluzione. In questo momento, l'ex centrale di Bari e Inter, che secondo alcune voci di mercato si sarebbe addirittura offerto a Lotito, è alla ricerca di una nuova avventura, probabilmente l'ultima della sua carriera che vorrebbe chiudere in Italia.

La conferma di Di Marzio

Durante Sky Calciomercato, l'esperto Gianluca Di Marzio ha confermato l'unica soluzione attuale per il difensore: "C'erano squadre in Turchia che lo volevano, lui per motivi familiari preferisce restare in Italia. Ad oggi l'unica squadra dove ci può essere una possibilità è la Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di un giocatore d'esperienza in Champions League (lui nella competizione ha giocato 84 partite), è stato già allenato da Sarri che lo conosce bene e lui accetterebbe questa destinazione. Oggi solo un'idea reciproca, vedremo se sfocierà in trattativa".