Calciomercato Lazio | Derby di Milano per Milinkovic: la situazione

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il derby di Milano non finisce qui. Potrebbero esserci dei risvolti di mercato che potrebbero portare le due compagini del capoluogo lombardo ad affrontarsi ancora. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato dell'Inter, piacerebbe anche al Milan. Si tratterebbe più di un sogno per il momento, in quanto la valutazione sarebbe sui 30-35 milioni di euro. Pioli e Inzaghi spingono per avere alle proprie dipendenze un centrocampista che hanno già allenato ma, sponda rossonera, bisognerà capitare se RedBird darà l'ok ad effettuare questo investimento.

TORNA ALLA HOMEPAGE