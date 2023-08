Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Contatti con il Perugia per un attaccante"

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Lazio sta vivendo la fase più calda di tutta la sessione. La società biancoceleste è al lavoro per regalare a Sarri la rosa più competitiva possibile ma, allo stesso tempo, non si dimentica di guardare al futuro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza laziale e quella del Perugia per Giuseppe Di Serio. L'attaccante classe 2001 l'anno scorso è stato tra i pochi giocatori umbri a mettersi in mostra con i suoi 6 gol e 3 assist. L'idea della Lazio sarebbe quella di fare un colpo in prospettiva: prima acquistando il ragazzo e poi girandolo in prestito in vista della prossima stagione.

Pubblicato il 12/08 alle 19:18