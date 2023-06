Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Ecco la richiesta del Sassuolo per Frattesi"

TUTTOmercatoWEB.com

Arrivano chiarimenti sul futruro di Davide Frattesi. Il centrocampista classe '99 in uscita dal Sassuolo piace a mezza Serie A e potrebbe aprirsi un'asta da qui alle prossime settimane. In questo momento la squadra più avanti nella corsa è l'Inter. Lo conferma Gianluca Di Marzio che a Sky Sport afferma: "L’Inter ha un principio di accordo con il Sassuolo con l’inserimento di Mulattieri nella trattativa, ma Zhang vuole fare prima un’uscita, non per forza di un big. La richiesta del Sassuolo è chiara: 35 milioni per il cartellino”.