Calciomercato Lazio | Di Marzio: “Idea Traore”. Ma da Formello…

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Hamed Junior Traorè potrebbe fare il suo ritorno in Serie A molto presto. Il giocatore, ex Sassuolo, non sta trovando spazio e la sua dimensione con il Bournemouth, e la situazione appare appetibile per diverse squadre in Italia. Il giocatore aveva lasciato il campionato italiano nella scorsa sessione invernale di calciomercato, salutando il Sassuolo in prestito, poi riscattato dal Bournemouth in estate.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista piace al Milan, Napoli e Fiorentina, ma non solo. Tra queste squadre, anche la Lazio ci starebbe provando, ma per fare ciò, è necessario che i biancocelesti liberino uno slot per i giocatori extraxomunitari. La situazione potrebbe fare al caso del club capitolino visto l'infortunio di Luis Alberto e l'assenza di Kamada per la Coppa d'Asia. C'è però da evidenziare un aspetto. Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, per ora, da Formello smentiscono la possibilità.