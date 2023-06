Calciomercato Lazio | Di Marzio: "L'Inter può perdere la prelazione su Frattesi"

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

"L'Inter può perdere la pole position conquistata per Frattesi". Gianluca Di Marzio sgancia la bomba di marcato a Sky Calciomercato. L'esperto del settore ha spiegato perché il centrocampista potrebbe non andare ai nerazzurri: "Dovrà essere un mercato sostenibile per il club: per effettuare delle entrate bisognerà vendere. Bisognerà capire ora come si muoverà la dirigenza nerazzurra. Ieri sera la cena con il Sassuolo per Frattesi è andata molto bene: i due club avrebbero una sorta di principio di accordo, c'è la volontà di chiudere e anche un ok di massima da parte del giocatore. Cosa manca? Secondo la strategia, per fare questo investimento andrebbe prima venduto qualcuno. Il tempo potrebbe essere un nemico dell'Inter perché sul calciatore ci sono molte concorrenti". La Lazio osserva interessata e attende: la partenza di Milinkovic (proprio i nerazzurri sono interessati al Sergente in un particolare intreccio di mercato, come anticipato dalla nostra redazione) libererebbe un posto sulla mediana che potrebbe essere occupato dal ragazzo nato e cresciuto a Roma.