Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Stanotte o domani si chiude per Muriqi"

La Lazio ha già messo a segno il primo colpo per la prossima stagione, Pepe Reina è infatti atteso mercoledì a Roma per la firma del contratto e le visite mediche. In arrivo però c'è anche un secondo acquisto che è quello dell'attaccante del Fenerbahce Vedat Muriqi. La trattativa tra la società biancoceleste e il club turco va avanti ormai da molte settimane ma la chiusura dell'affare potrebbe essere imminente. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio infatti nello speciale in onda su Sky Sport ha confermato questa ipotesi: "Stanotte o nella giornata di domani la Lazio chiuderà la trattativa per Muriqi". Il secondo acquisto dei biancoazzurri sembra quindi essere ad un passo.

