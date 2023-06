Calciomercato Lazio | Di Marzio su Frattesi: "Inter avanti, ma le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora Davide Frattesi al centro del mercato. E' lui il nome più caldo di queste prime settimane di mercato. Tante big di Serie A alla finestra per assicurarsi del centrocampista totale classe 1999. In questo momento è l'Inter la squadra più in vantaggio nella corsa, ma occhio alle altre pretendenti tra cui Milan, Juve, Lazio e Roma. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha detto a Sky Sport: "La Juve è concentrata su altri ruoli. Vicino l'accordo con Castagne del Leicester. L'Inter dopo l'incontro resta la squadra più avanti per Frattesi ma è una pole position che deve portare alla chiusura, perché l'inserimento degli altri club è dietro l'angolo".

Pubblicato il 16/06 alle 23.15