Calciomercato Lazio | Di Serio verso un'altra big italiana: i dettagli

Poteva finire alla Lazio e invece in queste ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi il suo passaggio a un'altra big italiana. Giuseppe Di Serio, attaccante del Perugia è finito nel mirino dell’Atalanta. Il classe 2001 era stato cercato dalla Lazio che alla fine ha scelto di puntare solo sul classe 2006 Sulejmani per la Primavera. In Umbria invece sono finiti Bertini e Adamonis. Secondo Tuttomercatoweb, per Di Serio ci sarebbero stati i primi contatti tra la Dea e il Perugia. L'ipotesi più concreta è che il ragazzo venga integrato alla formazione Under 23 che disputerà la prossima Serie C.