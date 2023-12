Calciomercato Lazio | Dia messo in vendita dalla Salernitana. E Fabiani...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Ufficializzato ieri il suo ritorno, Walter Sabatini si è subito messo all'opera per ripetere il miracolo di un anno e mezzo fa con la Salernitana. Il nuovo direttore sportivo granata avrà il compito di sfoltire la rosa, mettere da parte un bel tesoretto e utilizzarlo poi per finanziare le sue intuizioni portando in Campania giocatori che fin da subito garantiscano un rendimento di livello. Tra quelli che dovranno preparare le valigie c'è anche Boulaye Dia. L'ex Villarreal non sta rendendo al massimo, ma la straordinaria stagione dell'anno scorso permetterà alla società di chiedere per il suo cartellino una cifra che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro. Una situazione che, in qualche modo, potrebbe interessare anche la Lazio. Ieri, durante un'intervista ai canali ufficiali del club, il d.s. Angelo Fabiani aveva parlato proprio del bomber senegalese, descrivendolo come un ottimo giocatore ma per il quale sarebbe stato complicato trovare un ruolo nel gruppo di Maurizio Sarri. Chissà se la decisione della Salernitana di cederlo non possa spingere il direttore sportivo biancoceleste ad approfondire di nuovo la questione e individuare una soluzione che non rompa l'equilibrio dello spogliatoio.