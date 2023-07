Calciomercato Lazio | Dionisi duro: "Basta giocatori a metà". Berardi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Sassuolo ha perso malamente l'amichevole precampionato di Vipiteno contro lo Spezia. Nel post il tecnico Alessio Dionisi si è sfogato ai microfoni di Sassuolonews, attaccando pesantemente i giocatori: "Sul gioco sono abbastanza soddisfatto, ma sulla mentalità non mi siamo piaciuti per niente. Abbiamo sbagliato tanti goal, siamo arrivati 4-5 volte a tu per tu con il portiere, siamo stati superficiali, possiamo sbagliare ma non dobbiamo essere superficiali. Lo stesso vale sui goal subiti, quello che mi fa arrabbiare è averli presi su due cross. Così in Serie A non fai bene, se non cambiamo mentalità. Bisogna anche capire chi vuole rimanere perché sono stufo dei giocatori a metà: o stai dentro o stai fuori, chi è dentro quindi deve dare tanto".

Sassuolo, Dionisi attacca i giocatori: "Così non va bene"

Dionisi ha rincarato la dose in conferenza stampa: "Dobbiamo creare mentalità, non la vai a comprare, la devi accrescere se ce l'hai altrimenti devi alzare la mano e farti da parte. La squadra deve essere consapevole che così non va bene perché poi arriveranno le prime scelte e qualcuno non le accetterà, arriveranno le prime difficoltà e qualcuno non si rimboccherà le maniche e così non va bene, allora vuol dire che non abbiamo imparato niente da gennaio, febbraio, marzo, dove abbiamo fatto delle scelte importanti e difficili che si sono rivelate giuste. Io voglio giocatori motivati".

Calciomercato Lazio | Sassuolo, la posizione di Berardi

Berardi contro lo Spezia è rimasto in campo 71', poi ha lasciato il posto a Russo. Appare parecchio improbabile che Dionisi si riferisse a lui nello sfogo, anche se la posizione del numero 10 rimane in bilico. Il giocatore, pur non arrivando alla rottura con il Sassuolo, ha dato la disponibilità al trasferimento alla Lazio o in un'altra eventuale squadra partecipante alla Champions League. Al momento le probabilità di vestire la maglia biancoceleste sono in discesa, a maggior ragione dopo il botta e risposta con il presidente Lotito dei giorni scorsi. Il gradimento di Sarri rimane, ma la richiesta del Sassuolo di 30 milioni è lo scoglio che ha interrotto i discorsi.