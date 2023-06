Calciomercato Lazio | Dionisi sul futuro di Berardi e Frattesi: "So che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio guarda in casa Sassuolo per rinforzare la propria rosa. Sulla lista consegnata da Sarri a Lotito ci sono anche i nomi di Domenico Berardi e Davide Frattesi. Del loro futuro ha parlato Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, intervenuto ai microfoni di sassuolonews.it: "Domenico è giusto che venga sempre chiacchierato perché è il giocatore più importante, è il simbolo di questa squadra, ma al tempo stesso è da vedere. Io spero di riallenarlo come per certi aspetti spero Davide ma se avranno un'opportunità migliore e sia loro che la società acquirente e la società Sassuolo saranno convinti non mi opporrei, sarebbe controproducente opporsi, ma a quel punto sarebbe controproducente leggere il paragone con il Sassuolo precedente perché lo sarebbe per i giocatori e per un eventuale campionato altalenante, sarebbe controproducente per me dire che il paragone è quello con l'anno scorso".