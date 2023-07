Calciomercato Lazio | Dominguez: "A Bologna sto bene, ma mi piacerebbe..."

"Rinnovo?La predisposizione c'è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l'ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c'era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori". A parlare in conferenza stampa è stato Nicolas Dominguez che dal ritiro di Valles ha parlato del proprio futuro. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e i rossoblù stanno provando a prolungare l'accordo. Sul giocatore si sono mosse molte squadre, Lazio compresa, ma per il momento non ci sono state vere e proprie trattative. Un addio che il calciatore ha messo in conto, pur precisando che in Emilia sta molto bene. L'argentino ha aggiunto: "Cosa mi potrebbe spingere a lasciare Bologna? Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadre che gioca le Coppe Internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l'anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia".