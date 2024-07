Calciomercato Lazio | Dt Udinese: "Samardzic non in vendita, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic è un obiettivo di calciomercato del Milan, che ha già l'accordo con l'entourage del giocatore ma non con l'Udinese. La Lazio si è informata un mese fa sul centrocampista serbo, incontrando il direttore tecnico friulano Gianluca Nani, e nel caso non ci fosse un trasferimento potrebbe tornare a bussare alla porta a fine sessione. Nel frattempo il dt bianconero ha parlato di Samardzic ai microfoni di Sky Sport: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardzic. La valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte".